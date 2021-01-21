بعد تزايد الانتحار بسببه.. الصحة توضح طرق التغلب على اكتئاب كورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان إقدام بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا على الانتحار، حيث هناك أكثر من حالة قامت بالانتحار بالفعل فى كلا من منطقة حلوان بالقاهرة و محافظة الدقهلية وبعض المحافظات الأخري، وبالتزامن مع ذلك وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة لابد من اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد خاصة غسل الأيدي والالتزام بالتباعد الإجتماعى.

وتابعت الوزارة يجب عدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار الكورونا من مصادر موثوقة مرة أو مرتين فى اليوم فقط، لافتة الى دعم الأطفال والإهتمام بهم وممارسة أنشطة ممتعة معهم.

وأضافت الوزارة بأنه لابد من الإهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح دون مبالغة وكذلك التواصل مع الأطباء النفسيين من خلال أرقام حددتها الوزارة وهى «08008880700».

ومن جانبها قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، للتغلب على الشعور القلق والتوتر بخصوص الفيروس علينا أن ندرك أن الفيرورس مثل باقي الأمراض ويمكن التغلب عليه من خلال اتباع الإجراءات الإحترازية المختلفة كارتداء الكمامات والمدوامة على غسيل اليدين وباقي الإرشادات التى نصت عليها كلا من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وتابعت «عبدالمقصود» فى تصريحات صحفية لها عبر وسائل التواصل الإجتماعى بأن هناك عنصر قوي في زيادة نسبة التوتر والقلق بفيروس كورونا، وبأن الفيروس مشكلة ولابد من مواجهتها وهذا وباء عالمي ولكن بدون التهويل والرعب للمواطنين.

وأضافت: لابد من وضع المشكلة وهى الفيروس في حجمها الطبيعي ومعرفة سبل طرق الوقاية وسوف تنتهى "باذن الله".

وأكدت أن الخطوط الساخنة للدعم النفسي تتقبل كافة الاستفسارات النفسية وغيرها وتقوم بتقديم الدعم على ثلاث مستويات منهم فريق يقدم الدعم النفسي لمصابي الفيروس داخل مستشفيات العزل، ومستوى اخر لحالات العزل المنزلى، والمستوى التالت وهو كل المواطنين جميعا والاهتمام بالجانب النفسي سواء لمرض كورونا أو غيره من الأمراض.