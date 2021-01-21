سر ظهور محمد منير على كرسي في كليب «أبطال رجالة» بمناسبة عيد الشرطة

كشف المخرج أكرم فاروق، كواليس تعاونه مع الفنان محمد منير، في فيديو كليب «أبطال رجالة»، والمُقرر طرحه بالتزامن مع عيد الشرطة في 25 يناير المُقبل.

وقال أكرم فاروق، لـ«الوطن»، إنّ محمد منير، قد انتهي من تسجيل الكليب، ومن المُقرر طرحه عقب يومين، إذ يُجرى حاليًا الانتهاء من عملية المونتاج والمكيساج.

ونفى أكرم فاروق، ما تردد على مدار الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن محمد منير يواجه صعوبة في الحركة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا ودخل على أثرها أحد المستشفيات، لذلك ظهر جالسًا على كرسي، طوال الفيديو كليب، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنه بصحة جيدة ويتعامل بشكلٍ طبيعي للغاية.

وأرجع ظهور محمد منير، على كرسي، في الفيديو كليب، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: «رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة».

وأشار إلى أنّ هذا التعاون، ليس الأول مع محمد منير، فقد سبق وتعاونا سويًا في برنامج «حدوتة مصرية»، فضلًا عن إخراج العديد من الحفلات الغنائية له.

«أبطال رجالة» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، ومن إنتاج «مستقبل وطن»، وتقول كلماته: «أول ما بحس في لحظة بخوف.. بلاقيك دايمًا قدامي.. بتضحي علشان أهلك وأخواتك ما يهمكش أسامي».

فينك يا حبيبي

وكان الفنان محمد منير، قد طرح مؤخرًا، الأغنية الجديدة «فينك يا حبيبي» من ألبوم «باب الجمال» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، لتكون الأغنية الثانية بعد «باب الجمال»، إذ حققت نحو 750 ألف مُشاهدة، منذ طرحها قبل أسبوع تقريبًا.

ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.