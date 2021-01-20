«باب الجمال» لـ محمد منير تقترب من 3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

وصلت أغنية «باب الجمال» للفنان محمد منير إلى 2 مليون و744 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر الماضي.

ويعتبر هذا العمل الأول لمحمد منير بعد شفاءه من وعكته الصحية الأخيرة، التي تعرض لها منذ أيام، ودخل على إثرها أحد المستشفيات، وتأثر الوسط الفني بأكمله لمرضه، ودعا له بالشفاء العاجل.

«باب الجمال» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

يذكر أن ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

أزمة تواجه محمد منير

واجه الفنان محمد منير، أزمة حذف أغنيته «فينك يا حبيبي»، إحدى أغنيات ألبومه الجديد «باب الجمال»،بعد أقل من 3 أيام من طرحها رسميًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ويعود سبب حذف الأغنية، لمخالفة قوانين النشر الخاصة بموقع «يوتيوب»، كونها ملك المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، إذ أعاد «الكينج» تقديمها وإحيائها من جديد، ضمن مشروع بدأه منذ سنوات طويلة.

مشكلة تخص أغنيته الجديدة «مسألة السن»

واجه أيضاً الكينج فور طرحه أغنيته الجديدة «مسألة السن»، من ألبوم «باب الحياة»، حال عدم حصوله على تصريح رسمي بطرحها عبر موقع «يوتيوب»، إذ سبق وقدمتها فرقة «المصريين» عام 1979، وهي من كلمات صلاح فايز، وألحان وتوزيع هاني شنودة، فيما سيطرحها «الكينج» بتوزيع جديد مع الموسيقار الألماني رومان بونكا.