أستاذ بجامعة هارفارد: حساسية العين من الأعراض النادرة لكورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، إن هناك بعض الأعراض الشاذة والنادرة لفيروس كورونا المستجد مثل بعض حساسية العين، وعندما توضع في احتمالات أعراض المرض فإنها تكون في آخر القائمة، أما إذا كان هناك أعراض أخرى للمرض مع المصاب الذي يعاني من آلام في العين، فإن احتمالية إصابته بالفيروس المستجد أعلى.

مش عاوزين كورونا يبقى شماعة

وحول ما إذا أصيب شخص بآلام في أذنه بعد التعافي، أضاف حمدي في حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «DMC»: «ممكن أي شخص يصاب بأي حاجة، بس مش عاوزين الفيروس يبقى الشماعة».

الحفاظ على انتظام نسبة السكر

وتابع أن نقص المناعة الذاتية أو المكتسبة تمثل مشكلة للمريض إذ أنه يكون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا، لأن جهازه المناعي لن يستطيع مكافحة الفيروس بشكل جيد.

ونصح مرضى السكري، بأن يحافظوا على انتظام نسبة السكر في الدم بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن مريض السكري إذا التزم بهذا الأمر فإن خطورة فيروس كورونا تقل وتماثل الخطورة التي تواجه أي شخص غير مصاب المرض.

وأردف: «بداية من شهر يناير الماضي بدأنا في تركيب بنكرياس صناعي حديث في الولايات المتحدة الأمريكية لنحو 200 حالة منهم مرضى مصريين، وهو بنكرياس متطور للغاية، وفي منتصف هذا العام سنقدم بنكرياس صناعي أحدث يحتوي على هرمونين هما الأنسلوين والجلوكاجون».