50559 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11270 طنا تشمل: 750 طن أسمنت و1220 طن فوسفات و4100 طن داى أمونيوم و5200 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50559 طنا تشمل: 46980 طن ذرة و3079 طن زيت طعام و500 طن خردة بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1387 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (خس وفاصوليا وبطاطس وطماطم ونعناع وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وسمسم وفول سوداني ولب وشمر) وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية والمغرب وألمانيا وروسيا وسنغافورة وسريلانكا وإنجلترا ومالطا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 262 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 74043 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93390 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3976 شاحنة.

وحصلت ميناء دمياط في وقت سابق على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018» حيث تعتبر بذلك أول ميناء تجارى بحرى مصرى يحصل على هذه الشهادة بعد تجهيز واستعداد هيئة الميناء واجتيازها كل الاختبارات اللازمة من قبل هيئة اللويدز العالمية.

وكان ميناء دمياط قد استقبل لجنة من هيئة اللويدز ريجيستر وهى من أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة والمانحة لشهادات الجودة، والتى قامت بأعمال المراجعة والمرور واختبار جميع ادارات الهيئة للتأكد من تطبيقها وإلتزامها بجميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018».

واختتمت اللجنة أعمالها بتنفيذ عدة مواقف طارئة مفاجئة منها حريق بوحدة بحرية وحريق بمخزن، ووجود بقعة زيت داخل حوض الميناء بالإضافة إلى إنقاذ غريق بالبحر كما رفعت اللجنة تقريرها الذى أشاد بسرعة ردود الفعل أثناء التعامل مع المواقف بإحترافية شديدة كما أثنت على الإجراءات التى تتخذها الهيئة فى التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية.