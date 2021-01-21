ضبط 165 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة دينا طلعت العيسوي رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر، بالاشتراك مع السيد عبيد كبير مفتشي مباحث التموين، بضبط 165 كجم من الدواجن المفصلة والبانيه المتبل الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير 4 محاضر.

وفي سياق آخر، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتحقيق في أحد الشكاوى الواردة بشأن وجود حيوانات مفترسة بأرض السيرك بشارع 109 بمدينة رأس البر، وقيام المنتفعين بالسيرك بذبح الحيوانات لإطعام الحيوانات المفترسة هنالك وبحث الموقف الخاص بذلك الموقع، إذ تم تشكيل لجنة من ديوان عام محافظة دمياط برئاسة محمد عجم مدير إدارة المتابعة و التفتيش المالى والإداري.

وتوجهت المحافظ، إلى موقع الشكوى بمرافقة فريق من مديرية الطب البيطرى والوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب، وعقب الانتهاء من التحقيقات ومراجعة الإجراءات المُتخذة مسبقا، تبين للجنة أنه تم فسخ التعاقد مع المنتفع بالموقع، نظرًا لعدم سداده مستحقات الدولة، إلا أنه قام بالتعدى مرة أخرى على الأرض وغلق الممر المجاور واستغلاله كحظيرة للحيوانات المفترسة.

وبناء عليه تم تنفيذ الإزالة حيال هذه الغرف التى كان يقوم المتعاقد السابق بإستخدام إحداها كمجزر لذبح الحيوانات وتحرير محضر بقسم شرطة رأس البر ضده كما تم نقل الحيوانات المفترسة بمعرفته لفتح الممر المجاور للموقع.

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