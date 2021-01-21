بايدن يحدد جدول عمل أول 10 أيام: ليس لدينا ثانية نضيعها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر، نيته التوقيع على إجراءات تنفيذية بشأن جائحة فيروس كورونا، اليوم، قائلا: ليس لدينا ثانية نضيعها للسيطرة على الفيروس، متابعا: سأوقع اليوم إجراءات تنفيذية لتوسيع نطاق الفحوصات، وإدارة اللقاحات وإعادة فتح المدارس والشركات بأمان.

وحددت إدارة بايدن 7 موضوعات لمناقشتها خلال أول أيام للرئيس في البيت الأبيض، بدءًا من يوم اليوم الحميس، سيتمحور كل يوم حتى نهاية الشهر حول موضوع معين مع مجموعة من الإجراءات والتوجيهات المقابلة، وفقًا لمسودة أعدتها إدارة الرئيس، جاءت كالتالي، وفقا لما نشرته شبكة CNN:

21 يناير: أزمة كوفيد

22 يناير: الإغاثة الاقتصادية

23-24 يناير: عطلة نهاية الأسبوع

25 يناير: اشترِ أمريكا

26 يناير: حقوق الملكية

27 يناير: المناخ

28 يناير: الرعاية الصحية

29 يناير: الهجرة

وجعل بايدن كوفيد - 19، محط اهتمام أول يوم كامل له في المنصب، حيث يخطط للتوقيع على ستة أوامر تنفيذية بالإضافة إلى توجيه رئاسي واحد بشأن الفيروس، تتضمن مراجعة سلسلة التوريد، وجمع البيانات الإضافية والشفافية، ودعم المزيد من الأبحاث والتزويد بمعالجة الفيروس، سوف يدعو التوجيه الرئاسي الخاص إلى تعزيز الجهود لمكافحة الفيروس التاجي على مستوى العالم وتعزيز التأهب العالمي للجائحة.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيلقي بايدن ملاحظات في الساعة الثانية ظهرا حسب التوقيت المحلي، بشأن استجابة إدارته لفيروس كورونا وسيوقع الأوامر التنفيذية، ومن المتوقع أن تحضر النائبة كامالا هاريس هذا الحدث، بينما سيجيب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض والدكتور أنتوني فاوتشي على الأسئلة في مؤتمر صحفي حول معالجة إدارة بايدن لأزمة كورونا في تمام الساعة 4 مساء.