استجابة لـ«الوطن».. تأمين صحي الفيوم يدرس صرف معاش استثنائي لـ«منعم»

أصدر محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، توجيهات عاجلة إلى مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، الدكتورة هبة عاطف، اليوم الخميس، ببحث إمكانية صرف معاش استثنائي لأسرة الممرض «عبد المنعم أحمد محمود مطلوب»، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، بعدما تطوّع لعلاج المصابين داخل قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي، بعدما أصيب شقيقه ووالدته بالفيروس، حيث قرر التطوع للبقاء بجوارهما، وعقب شفائهما، أصر على استكمال تطوعه لخدمة المصابين بالفيروس.

جاءت توجيهات محافظ الفيوم في إطار استجابة سريعة من جانبه لما نشرته الوطن، حول مُطالبة أسرة «منعم» بصرف معاش استثنائي، أسوةً بالأطباء وأفراد الطواقم الطبية، وباعتبار أنه توفى نتيجة إصابته بالفيروس أثناء عمله بمستشفى العزل، وهو ما يُعد إصابة «عمل».

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع نقيب التمريض بالفيوم، محمد علي، والذي أخبره بأنّه تأخر في صرف المعاش الخاص بأسرة الممرض «عبد المنعم مطلوب»، نظراً لعدم وجود تعزيزات مالية، وينتظر ورودها من النقابة العامة، ليتمكن من صرف المعاش لأسرته.

وأضاف «التوني» أنّه تم أيضاً التواصل مع الدكتورة هبة عاطف، مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والتي أخبرته بأنّ المعاش الاستثنائي يتم صرفه بشروط مُعينة، عبر تقديم ما يثبت وجود إصابة عمل أدت إلى الوفاة، وذلك عن طريق وجود أشعة مقطعية، بالإضافة إلى وجود تحليل PCR يثبت إصابة المتوفي بكورونا، مشيرةً إلى أن ملف الممرض يخلو من وجود هذه المستندات، حيث أنّ أوراقه تقتصر على التقارير الخاصة بمستشفى الفيوم العام، ومستشفى التأمين الصحي فقط.

وكشف المتحدث باسم محافظة الفيوم عن أنّه تم الاتصال بشقيق «منعم» الأكبر، ليُقدم التقارير الطبية وشهادات الوفاة اللازمة، إلى لجنة التأمين الصحي المُنعقدة السبت المُقبل، لتُقر اللجنة وفاة الممرض المذكور نتيجة إصابة عمل، بعد التأكد من أوراقه، تمهيداً لإرسال القرار إلى التأمينات والمعاشات، حتى يتسنى لأسرته صرف المعاش الاستثنائي.

وكان «منعم» قد قطع أجازته، التي حصل عليها لأداء امتحانات الثانوية العامة، تمهيداً لتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، حيث تطوّع لمدة 15 يوماً في عزل التأمين الصحي بالفيوم، ليكون بجوار والدته وشقيقه، بعد إصابتهما بكورونا.

وعقب شفائهما وخروجهما، قرر الممرض اشاب الاستمرار في التطوع لمساعدة مرضى كورونا بالمستشفى، وكان يواصل الليل بالنهار في رعاية المرضى، حتى أُصيب بالفيروس، وتدهورت حالته سريعاً، وتوفى متأثراً بإصابته.