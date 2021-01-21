 «الدعم النفسي» بالفيوم يوزع 700 وجبة على مصابي كورونا في 3 محافظات

وزّع أعضاء فريق الدعم النفسي بمحافظة الفيوم، برئاسة تقى محمد أشهر مُغسلة متوفيات كورونا بالفيوم، 700 وجبة غذائية خفيفة وفاكهة على مرضى كورونا في أقسام العزل بمستشفيات ثلاثة محافظات وهي الفيوم والقاهرة ومنطقة السادات ومدينة المنوفية، وذلك في إطار تقديم الدعم النفسي لمرضى الكورونا وتأهيلهم نفسيًا لرفع المناعة وقدرتهم على مواجهة الفيروس.

وقال سليمان غالب أحد أعضاء فريق الدعم النفسي، إنّهم أعدوا 700 وجبة خفيفة في أطباق مغلفة تضم فاكهة لرفع المناعة مثل الجوافة والتفاح والموز واليوسفي والبرتقال، بعدما تم شراؤها بالجهود الذاتية، وتقسيمها لتوزيعها بالتساوي في 3 محافظات تضمنت الفيوم، والقاهرة، ومدينة السادات بالمنوفية.

في سياق متصل، كشفت تقى محمد مؤسس الفريق، عن أنّ أكثر ما تأثرت به خلال توزيع الوجبات عندما قال لها أحد المرضى المسنين في العزل: «أنا شوفتك خفيت وبقيت كويس»، قائلةً: «ماتستهونوش بالدعم النفسي والكلمة الطيبة لو الكلمة مكنش ليها سحر وأثر مكنتش هتبقى صدقة».

وأضافت آية العربي أحد أعضاء الفريق أنّ دورهم لا يقتصر فقط على تقديم الدعم النفسي والوجبات الغذائية فقط، ولكنهم أيضًا يُساهمون في تركيب وصلات مياه للمنازل، وعمل أسقف للمنازل التي بدون سقف، وذلك كله قائم على الجهود الذاتية وبعض المتبرعين.

وأشارت «آية» إلى أنّ أكثر جملة هزت الفريق كانت جملة إحدى السيدات اللاتي قاموا بسقف وتشطيب منزلها من دهان وسيراميك وتوفير الأثاث لها أيضًا حيث قالت لهم: «أنا حاسة إني بحلم وخايفة أصحى».

وأكدت «آية» أنّ الفريق يضم عددا كبيرا من المتطوعين والمتطوعات ومعظمهم يعملون في وظائف مرموقة فبينهم أطباء ومهندسين ومدير مدرسة ومدرسين، ولكنهم اجتمعوا على حب الخير، خصوصًا أنّهم يقومون بأشكال متنوعة من «الخير» مثل توزيع الأدوية وتكريم المتوفين بكورونا وتوزيع الوجبات الغذائية وتقديم الدعم النفسي وتنظيم الرحلات لمرضى السرطان والفشل الكلوي، بالإضافة إلى مساعدة الأيتام والأرامل والأسر الأول بالرعاية.