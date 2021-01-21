ربيع: قناة السويس حققت ثالث أعلى دخل في تاريخها العام الماضي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات هيئة قناة السويس في العام الميلادي 2019-2020 أكثر مما يتوقع وكان ثالث أعلى إيراد في تاريخ القناة وثاني أعلى حمولة في تاريخها، وكان هناك تحسب لتأثير سلبي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على القناة وعلى التجارة العالمية فنحو 9% من التجارة العالمية تمر من قناة السويس ونتطلع إلى أن تصبح النسبة 12%، وتم تخفيض بعض الرسوم إلى 75% خاصة للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي التي كانت تمر من خلال قناة بنما وتم التخفيض للسفن السياحية بنسبة 50% للسفن التي ستظل في أي ميناء مصري لمدة 48 ساعة.

مرور 4085 سفينة لأول مرة بالقناة

وأضاف ربيع خلال استضافته في برنامج نظرة المذاع على فضائية صدى البلد، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه مر 4085 سفينة جديدة بنسبة 16% من العابرين الذين يعبرون القناة لأول مرة، والقناة أجرت حساباتها، لافتا إلى أن تصنيف القناة كان انخفض على المستوى الدولي، ما دفع إلى افتتاح قناة السويس الجديدة بسبب تزاحم السفن في القناة، وعطلت سفينة في عام 2016 القناة لمدة 5 أيام، والقناة الجديدة أتاحت مرور أسرع للسفن وزاد من مرور التوكيلات البحرية والتطوير لم يكن حفر فقط ولكن تطوير مستوى العمالة الموجودة في القناة.

استقبلنا مركبا عليها أكثر من 60 حالة كورونا

وتابع: نطلع كبير مرشدين للسفن الكبيرة والسفن التي يظهر عليها فيروس كورونا وإحدى المراكب كان بها أكثر من 60 حالة إصابة بكورونا وعرضت المركب بسلاسة بعد رفض كل الموانئ استقبال السفينة وتم مرور السفينة في 10 ساعات وهذا وقت قياسي، وتشاورت الهيئة بشكل داخلي مع الاستعانة بوزارة الصحة للسماح السفن التي يوجد عليها حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.