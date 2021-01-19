بسبب كورونا.. جامعة قناة السويس تطلق مبادرة لرفع الوعي الصحي للمواطنين

أطلقت جامعة قناة السويس مبادرة لرفع الوعي الصحي لدي المواطنين بالتزامن مع الموجة الثانية وانتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن مبادرة تشكيل الوعى تأتي بالتعاون مع جمعية القلب المصرية شعبة الوقاية لنشر رسائل توعية مجتمعية من قسم القلب بكلية الطب.

وأضاف أنه تم طباعة أكثر من خمسة آلاف منشور لتوزيعهم بكافة كليات الجامعة وإداراتها للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة والمشى بانتظام والأكل الصحى.

و شملت الرسائل «إذا اخترت المشي ابدأ بخطوات متمهلة لحوالي 7 دقائق ثم قم بزيادة سرعتك - حاول الابتعاد عن تمارين الضغط ورفع الأوزان لأنها تسبب الم مباشر في الصدر واطلب مرافقة مدرب متخصص في صالات الجيم».

وقال ذكي أن المبادرة تأتي إيمانا من جامعة قناة السويس بدورها المجتمعى لخدمة إقليم القناة وسيناء وانطلاقا من كونها جامعة خرجت من المجتمع لتقدم رسالتها الخدمية، والتعليمية، والبحثيه والمجتمعية.

وقالت الدكتورة جميلة نصر أنه تم انشاء موقع لتشكيل الوعى المجتمعى بمفهوم الصحة وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية والتى جعلت الوقاية والطب الإستباقى السلاح الأول للصحة.

وعقدت جامعة قناة السويس فعاليات اجتماع مجلس التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، في حديقة المدينة الجامعية للطلاب، باعتبارها مكان مفتوح، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور أحمد زكي، إنه تم اختيار مسطح أخضر لعقد اجتماع مجلس التعليم بالمدينة الجامعية، بعد تطويرها وتجهيزها على أعلى مستوى، ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الجامعية.

وأوضح أن المجلس بدأ أعماله برئاسة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، فيما ناقش المجلس جدول الأعمال، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومديري عموم القطاع وأمانة المجلس.