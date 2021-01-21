نبيله عبيد تعبر عن إستيائها من الهجوم على الفنانين: «وهبنا حياتنا للفن»

عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن إستيائها الشديد، لما صدر من النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، وإساءته لمهنة الفن، ووصفهم بـ«الساعين في الأرض فسادًا» .

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «هذا الكلام مرفوض جدًا، نحن كفنانين هناك العديد منا وهب نفسه للسينما دون زواج أو أسرة، كل هذا من أجل الفن، نحن كفنانين نقدم رسالة والدليل علي ذلك نحن تعلمنا مثلًا من فاتن حمامة الذوق والرقي والشياكة وهذا يعني أن الفن يقتدي به».

واضافت «نبيلة»: «الأفلام التي يقدمها الفنانين بها رسائل موجهه للمجتمع مثل أعمال احسان عبد القدوس و نجيب محفوظ، فكيف يتم مهاجمتنا».

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بإتخاذ الإجراءات الاحترازية

وكانت احتفلت اليوم نجمة مصر الأولى، الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها في جو أسري فرضته عليها جائحة كورونا، حيث اقتصر إحتفالها بعيد ميلادها علي بنات شقيقتها فقط.

وحرصت «نبيلة» أن تكون الإحتفاليه بإتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من حيث التعقيم ولبس الكمامة والتباعد، وأكدت نبيله في تصريح سابق لـ«الوطن»، بأنها ملتزمة بالحجر المنزلي منذ بدايه جائحة كورونا منذ شهر مايو الماضي الي يومنا هذا، ولم تخرج من منزلها سوي لطبيب الاسنان فقط، وتقضي معظم وقتها في قرأة القصص والعبادة.

نبيلة عبيد تألقت في رمضان الماضي بمسلسل «سكر زيادة»

وكان عرض للفنانة نبيلة عبيد في رمضان الماضي مسلسل «سكر زيادة»، وشاركها البطولة نجمة الجماهير نادية الجندي، سميحة ايوب، هاله فاخر، وتم تصوير المسلسل في لبنان في ظل بدايه الجائحة الأولي لفيروس كورونا مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال التصوير، لتعود نبيلة بمجرد الانتهاء من التصوير الي منزلها في مصر، وظلت في حجر صحي حتي الأن.