بايدن يوقع أوامر تنفيذية تفرض ارتداء الكمامات: نحن في حرب

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إستراتيجية وطنية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على أنهم «في حالة حرب» وهناك 400 ألف أمريكي ضحايا لفيروس كورونا، والخسائر البشرية كبيرة جدا، موضحا أن الإستراتيجية تشمل فتح المدارس والشركات بأمان للمواطنين، ووجه بضخ تمويلات لذلك.

خطة للمواجهة الفيروس

وقال «بايدن»، في كلمة له نقلتها قناة العربية، الخميس، أنه وقع على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة بخصوص كورونا، وخطة المواجهة مع الفيروس ستنطلق بعملية تطعيم قوية، لافتا إلى أن عملية التطعيم في البداية كانت غير موفقة، ويحتاجون لشهور قبل تطعيم جميع الأميركيين، حيث ستتم زيادة مراكز التطعيم، مشددا على أهمية ارتداء الكمامة، ووصفها بأنها «عمل وطني».

إقرار الحجر الصحي وارتداء الكمامة

كما أعلن الرئيس الأمريكي، إقرار الحجر الصحي على القادمين إلى الولايات المتحدة، وفرض ارتداء الكمامات، مشددا على أن البلاد تعيش في حالة طوارئ، والوضع سيزداد سوءا في الفترة المقبلة ثم يتحسن، مشيرا إلى أنهم يعيشون حالة طوارئ كبرى.

أوامر تنفيذية خاصة بكورونا

ووقع الرئيس الأمريكي، أمرا تنفيذيا للمشاركة في الاستجابة العالمية لكورونا، وأمرا تنفيذيا يعيد فتح المدارس في أمريكا، وأمرا تنفيذيا يخص سلامة الطيران في ظل كورونا.