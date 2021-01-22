مخالفات تعرض مرتكبها للغرامة بشركات المياه.. اعرفها

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المشتركين من ارتكاب عدد من المخالفات تستوجب مخالفة لشروط التعاقد ويتم المحاسبة عليها وتوقيع الغرامات اللازمة لذلك.

المخالفات التي تستوجب العقوبة

- مد خرطوم من منزلك إلى منزل جارك أو تغذيته بالمياه أو ما شابه ذلك فهذه مخالفة لشروط التعاقد ويتم المحاسبة عليها وتوقيع الغرامات

- بناء دور جديد بمنزلك أو هدم المنزل لإعادة بنائه مرة أخرى دون إخطار الشركة فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها

- توصيل المياه من منزلك إلى (مخزن أو جراج أو محل) أو ما شابه ذلك فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقـد تحاسب عليها

- مد خرطوم لرش المياه أمام منزلك أو محلك فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها

إجرءات التعامل مع فروع الشركة

وأعلنت الشركة 9 إجراءات يجب أن يتبعها كل من طالب الاشتراك والمشتركين للتعامل مع الفروع التابعة لها

-على طالب الاشتراك أن يمكن مندوبي الشركة من المعاينة والتنفيذ وإذا تعذر ذلك بسبب غلق المكان أو عدم حضور المواطن لسداد قيمة المقايسة أي سبب آخر يعتبر الطلب لاغيا بعد مضى (شهرين) من تاريخ سداد أجور المعاينة

-على المشترك تمكين القارئ من قراءة العداد وفى حالة عدم تمكينه يحق للشركة رفع التوصيلة وفسخ العقد مع حفظ كافة حقوق الشركة قبل المشترك

- تقبل الشركة ممن يرغب توريد مبلغ (كدفعة) تحت حساب الاستهلاك يخصم منها قيمة الاستهلاك الشهري

- سداد قيمة آخر فاتورة لا يعنى سداد الفواتير السابقة

- العداد يخصص لوحدة سكنية واحدة وكل مخالفة يتحملها صاحب الاشتراك

التأكد من قراءة العداد

- على المشترك التأكد من قراءة العداد بمعرفة القارئ وأن القراءة بالفاتورة مطابقة للقراءة الفعلية منعا من تراكم القراءات

- إذا قل الاستهلاك خلال فترة المحاسبة (شهريا) عن الحد الأدنى يتم محاسبة المشترك على أساس الحد الأدنى المعمول به في الشركة

- إذا كنت مشتركا لدى الشركة منذ فترة ولم يستخرج لك فواتير استهلاك عليك بإبلاغ الفرع المختص فورا لعمل اللازم تجاه ذلك

سرعة سداد المديونية

- في حالة رفع عدادك لعدم السداد عليك بسرعة سداد المديونية المستحقة عليك قبل انقضاء فترة (شهرين) من تاريخ رفع العداد وفى حالة تأخرك وطلبك للمياه مرة أخرى ستقوم بسداد المديونية والتعاقد بمقايسة جديدة للتوصيل.