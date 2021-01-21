«صحة النواب» تناقش نقص الأكسجين والوقاية من كورونا بحضور هالة زايد

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة شؤون قطاع الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي ووزير الصحة الأسبق، إنّ موعد حضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى مجلس النواب، للاستماع إلى خطة الوزارة وما تم من خطط في الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022، لم يتحدد حتى الآن.

وأوضح رئيس لجنة قطاع الشؤون الصحية في مجلس النواب، لـ«الوطن»، أنّ ملف الصحة ككل الملفات والوزارات، حيث سيتم مراجعة كل ما قدمته الوزارة من برامج عمل حتى اليوم.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أنّ ملف الصحة يختلف نوعا ما عن عدد من الملفات، لارتباطه بملف وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحا أنّه سيتم مراجعة الأمور المتعلقة بالوقاية والإجراءات الاحترازية والمستشفيات والعزل المنزلي، وكذلك خططها في توافر الأدوية سواء في المستشفيات أو المنازل.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، أنّ بعض الأعضاء طالبوا بمناقشة مشكلة نقص الأكسجين داخل المستشفيات والحلول المقترحة والمقدمة من الوزارة لها، وكذلك خططها الفترة المقبلة لتوافر اللقاحات وتوزيعها في مصر، والآليات التي ستعمل عليها.

الالتزام مهم للوقاية من كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنّ الفترة الحالية والمقبلة تستلزم من المواطنين توخي الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي المرض، نظرا لوجود موجة من البرد القارس في فصل الشتاء، كما أنّ هذا الموسم هو فترة نشاط الفيروسات التنفسية.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبينها ارتداء الكمامة خارج المنزل، وتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر المفيدة للجسم، والتعقيم الدوري للمنشآت، وتطهير وغسل الأيدي بالماء والصابون، وتجنب لمس العين بالأيدي، وتحقيق التباعد الإجتماعي والالتزام بالتباعد الجسدي، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.