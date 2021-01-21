وظائف لحديثي التخرج في البنك الأهلي.. الشروط والأوراق المطلوبة

يوفر البنك الأهلي فرص عمل لحديثي التخرج لعام «2017، 2018، 2019، 2020»، بعدد من التخصصات، وفق الشروط والأحكام، التي تحددها سياسة العمل بالقطاع المصرفي.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد وظائف البنك الأهلي والتخصصات المطلوبة بالبنك، شروط التقديم، والكليات المطلوبة، درجات القرابة، وفقًا لسياسة البنك المعلنة.

الكليات والتخصصات المطلوبة للعمل بالبنك الأهلي

ـ تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية».

ـ إدارة أعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

ـ اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء».

ـ تكنولوجيا المعلومات.

ـ حاسبات ومعلومات.

ـ هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات».

ـ حقوق.

شروط التقدم في وظائف البنك الأهلي

ـ أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ـ أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير عام تراكمي «جيد» فأعلى.

ـ ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقًا للجدول المرفق.

ـ ألا يزيد سن المتقدم على 28 عاما عند التعيين.

ـ يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

نوع القرابة أو درجاتها

ـ أقارب النسب من الدرجة الأولى وهم الأب، الأم، الابن.

ـ أقارب النسب من الدرجة الثانية، وهم الجد، الجدة، ابن الابن، الأخ، والأخت.

ـ أقارب النسب من الدرجة الثالثة، وهم أبو الجد، أبو الجدة، ابن الابن، ابن الأخ، ابن الأخت، العم، العمة، الخال، والخالة.

ـ أقارب المصاهرة من الدرجة الأولى، أبو الزوج أو الزوجة، أم الزوج أو الزوجة، زوج الابنة، زوجة الابن، زوجة الأب، ابن الزوج، ابن الزوجة، زوج الأم، الزوج، أو الزوجة.

ـ أقارب المصاهرة من الدرجة الثانية، جد الزوج أو الزوجة، جدة الزوج أو الزوجة، ابن ابن الزوج أو الزوجة، أخ الزوج أو الزوجة، أخت الزوج أو الزوجة، زوج الجدة، زوجة الجد، زوج الأخت، زوجة الأخ، زوجة ابن الابن.