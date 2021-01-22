بسبب كورونا.. تعقيم قرى وتحرير 20 محضر عدم ارتداء الكمامة بدمياط

قامت الوحدة المحلية بفارسكور، بالأمس، بتطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة المواطنين، يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، بالارتقاء بمنظومة النظافة والظهور بالشكل الحضارى والاهتمام بالتطهير كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا المستجد.

وشنت الوحدة المحلية بفارسكور، بالأمس، حملة نظافة صباحية ومسائية شملت أرجاء مدينة فارسكور وذلك لرفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضارى اللائق، كما قامت الوحدة بأعمال صيانة للكشافات والخلايا والمرور على الأماكن العامة بالمدينة وذلك لرفع مستوى الإنارة بالمدينة.

كما شنت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان حملاتها لمتابعة تطبيق هذه التوجيهات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 22 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقعية وتم تحرير محاضر فورية بغرامة قدرها 50 جنيها بإجمالي 1100 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشن حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة مكبرة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينة والقرى التابعة لمركز كفر البطيخ، إذ أسفرت هذه الحملات عن تحرير 20 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ ومحمد البساطى نائب رئيس المدينة لشؤون القرى ورؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز.