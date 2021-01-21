وزيرة الصحة تكشف سر إنخفاض إصابات كورونا في آخر يناير

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر شهدت انخفاضًا ملحوظًا بفيروس كورونا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بنسبة وصلت إلى 50% عما كان عليه الوضع في الشهر المنقضي وتحديدا حتى 21 ديسمبر، كما قلت عدد حالات العزل المنزلي بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يرجع سببه إلى أكثر من عامل، مثل عدم إنتهاج سياسة الغلق الكامل، التي انتهجتها بعض الدول الأخرى دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، ما أدى إلى حدوث وفيات كثيرة في وقت قليل.

فشل في مواجهة كورونا رغم الحظر

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «حديث القاهرة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك دولًا انتهجت الحظر الكامل في الوقت الذي تشهد فيه الأعداد تصاعدا ملحوظًا، وهو ما أدى إلى تزايدًا كبيرًا في أعداد الإصابات بشكل فاق ما كان عليه الحال في الموجة الأولى.

إجراءات مصرية لتقليل أعداد مصابي كورونا

وتابعت: «نعيش إنخفاضًا ملحوظًا على مستوى الإصابات بالرغم من أن بعض الدول المحيطة تشهد ارتفاعا كبيرًا على مستوى الإصابات كما أن العالم يشهد انخفاضًا ملحوظًا، ومصر واليابان من الدول القليلة التي انتهجت سياسة وسطية، مثل غلق بعض الأنشطة بعض الوقت، أي أننا كنا نتعامل بمناورة، كما أننا منحنا المدارس والجامعات إجازة مبكرة، كما أننا خفضنا العمالة في المؤسسات الحكومية، كما فرضنا غرامات على غير مرتدي الكمامة، وبالتالي فإن منحنى الإصابات لا يرتفع على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا».

مشددةً على أن الوزارة دائما ما تكون حذرة في التعامل مع الوضع كما أن نظامها يتسم بالديناميكية بشأن موعد فتح المستشفيات وغيرها من الأمور.