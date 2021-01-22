تحذيرات «صحة دمياط» لكبار السن ونزلاء الفنادق للوقاية من كورونا

أعلنت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط برئاسة الدكتور أحمد عريف مجموعة من النصائح لكبار السن لتغذيتهم، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وتتمثل تلك النصائح في..

1 ) وجبة الإفطار أساسية وهامة، يجب أن تحتوي على بروتين وحبوب كاملة، مع أحد منتجات الألبان.

2 ) التقليل من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية قدر الإمكان، واستبدالها بالأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

3 ) كلما زادت الألوان في طعام المسنين كلما كان أفضل، ويقصد بها الخضروات والفاكهة.

4 ) الحرص على تناول ثلاث لترات من الماء يوميا لتجنب مشكلة الإمساك الأشهر لديهم، خاصة مع قلة المجهود البدني وكذلك انخفاض كفاءة عمل الجهاز الهضمي.

5 ) تجنب الأكلات التي تحتوي على الصوديوم المرتفع، خاصة مع حالات الضغط المرتفع وأمراض القلب، وقصور الكبد.

6 ) الابتعاد التام عن السكر الأبيض والأكلات التي تحتوي على الدهون المشبعة.

7 ) الحرص على تقسيم الوجبات لكميات بسيطة، وتناول الطعام بملعقة صغيرة للتحكم في كمية الطعام وتجنب حدوث الشرقة.

وأعلن عريف مجموعة من التحذيرات للنزلاء في أي فندق أو غرف فندقية لتنجب انتقال العدوى وتتمثل في التالي:-

1 ) قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول الفندق كل مرة.

2 ) تطهير أمتعة النزلاء عند الوصول إلى الفندق والمغادرة منه.

3 ) توفير مطهر اليدين الكحولي في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في كل الأوقات.

4 ) تطهير كل الأسطح والأماكن المشتركة بانتظام.

5 ) إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

6 ) الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

7 ) قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

8 ) في حالة اكتشاف أي حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الماكن المخصصة لذلك.