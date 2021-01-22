جلسة ساخنة بـ«النواب».. برلماني لوزير قطاع الأعمال: 53 شركة خسائرها بالمليارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، بالأمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات واسعة لوزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، وذلك أثناء مناقشة بيان الوزارة بشأن ما نفذته الفترة الماضية ضمن برنامج «مصر تنطلق».

ومن جانبه وجَّه النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عددا من التساؤلات لوزير قطاع الأعمال أبرزها عن مدى تنفيذ فلسفة قانون قطاع الأعمال الأخير، بشأن تحقيق الحوكمة ووقف نزيف الخسائر وتحقيق حوافز للعاملين.

وأضاف علي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تحدث خلال الجلسة عن وضع 53 شركة من أصل 110 تابعة لقطاع الأعمال تتعرض لخسائر قدرها أكثر من 7 مليارات جنيه، والخطة المطروحة لوقف هذا النزيف، خصوصا أنها تؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية وبالتالي هناك حاجة للتدخل السريع.

أصول الغزل والنسيج

ونوه علي بأن هناك 22 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تمتلك أصول بنحو 32 مليار جنيه، وذلك على حسب ما ذكرته الإدارة المركزية للأصول بوزارة قطاع الأعمال، وبالتالي هناك حاجة لمعرفة خطة استغلال هذه الأصول.

وأوضح علي أن وزير قطاع الأعمال طلب خلال مناقشة الحساب الختامي بنحو 500 مليون جنيه لدعم الشركات منها الشركة القابضة للصناعات الدوائية لرفع حصتها من السوق والتي تصل حاليا لـ17% إلا أنها تراجعت لـ13%.

وأشار علي إلى أن توقيت طرح أصول للبيع الآن غير مناسب في ظل أزمة كورونا والقرارات الأخيرة الخاصة بالبناء والتي أثرت بطبيعة الحال على حركة السوق، منوها بأن الوزارة باعت أرض أبورجيلة بأقل من قيمتها السوقية.

وأعرب علي عن تعجبه من رفض وزير قطاع الأعمال بيع أرض الأميرة نعمت لمحافظة القاهرة بالتقسيط على 3 سنوات، في حين تتعجل الوزارة الآن في عملية البيع.