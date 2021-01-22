إيمان السيد من كواليس «اللي ملوش كبير»: كورونا أثر على قوايا العقلية (فيديو)

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام، فيديو يجمعها بإيمان السيد بعد تعافي الأخيرة من فيروس كورونا، من كواليس مسلسل «اللي ملوش كبير» رمضان 2021.

وتضمن الفيديو وصلة مزاح بين ياسمين وإيمان حيث سألت ياسمين الأخيرة: «كانت عندك فيروس كورونا؟»، لترد إيمان: «أيوة كان عندي والحمد لله خفيت، ده كان مأثر على قوايا العقلية بصحي من النوم ألاقي القطة أصبحت فار كما أثر على أذني من جهتك».

وأعلنت إيمان في ديسمبر الماضي، اضطراب حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا حيث كتبت عبر حسابها بـ«فيسبوك»، «الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حالياً مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جداً بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جداً ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حالياً ما زال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم إني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ما كان، ربنا يحفظنا جميعاً».

ونشرت في نوفمبر تحذيرا لكل مصاب بكورونا يخشى إعلان إصابته قائلة: «عارفة إن في شغلتنا دي لو حد تعب سواء كان تعب بسيط أو مزمن، مش بيرضى يقول خوفاً على شغله، ودا لِما تعودنا عليه من إن اللي بيتعب بيقعد في بيتهم»، مضيفة: «وفيه ناس بتتعالج من أمراض صعبة بدون ما أي حد يعرف وناس بتعلن عن تعبها بعدما يتم شفائها، ورغم كدا بيفضلوا الناس برضوا مترددين يستعينوا بيهم في شغل».

وتابعت: «ولكن لما نكون بنتكلم عن وباء إحنا هنا قدام واجب أخلاقي أن الناس لازم يقولوا عشان يقفلوا دايرة العدوى ويحذروا كل المخالطين ودول بدورهم يتعزلوا، شكرا لكل الناس اللي بيعلنوا عن إصابتهم في كل مجال أو مكان».

واختتمت «المرض مش عيب، العيب إنك تتسبب في انتشاره، وربنا يشفي الجميع».