سميحة أيوب تنضم لأسرة مسرحية «ألمظ وسي عبده» (صور)

انضمت الفنانة القديرة سميحة أيوب لفريق عمل مسرحية «ألمظ وسي عبده»، المقرر افتتاحها على خشبة مسرح البالون بالعجوزة خلال الأيام المقبلة.

وأكد المخرج مازن الغرباوي خلال بيان صحفي، «أن وجود سيدة المسرح العربي سميحة أيوب هو مكسب كبير للعرض، وإضافة لمسيرته المسرحية والفنية، فهي تاريخ كبير وتعطي ثقلا للعمل الفني الذي تشارك فيه».

وأضاف: «نحن نتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، مع إلقاء الضوء على تاريخ مصر الفني والغنائي لتلك الفترة، والهدف أو القصد من ذلك هو تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الغنائي، ورموز الفن في تلك الفترة»، مشيرا إلى أن العرض سوف يتم تصويره وعرضه ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بعرض الأعمال المسرحية على قناة الوزارة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتابع الغرباوي أن «ألمظ وسي عبده» يمكن اعتباره بداية لمشروع توثيق تاريخ المسرح الغنائي حديثا للشخصيات الفنية، التي كان لها تأثير على مستوى مصر في مجال الموسيقى والمسرح، ويمكن خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من العروض تتناول السيرة الذاتية لعدد من الشخصيات والرموز الفنية المصرية، حيث إن تاريخنا يزخر بالعديد من الأسماء التي لا يعرف عنها الأجيال الحديثة أي شيء، ودورنا هو التعريف بهؤلاء حتى لا يصبحوا في طي النسيان.

الجدير بالذكر أن المخرج مازن الغرباوي قد استقر على جميع فريق عمل المسرحية، ويواصل حاليا بروفات العمل وسط إجراءات احترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكي يصبح العرض جاهزا خلال الأيام المقبلة، وعلى جانب آخر يتابع الغرباوي أيضا الانتهاء من الشكل النهائي للأشعار والألحان الخاصة بالعرض.

«ألمظ وسي عبده» إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة دكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.