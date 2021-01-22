افتتاح 9 مساجد في 6 مراكز بأسيوط اليوم

قال الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المديرية ستفتتح تسعة مساجد، اليوم، مشيرًا إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية لافتتاح المساجد.

وأوضح وكيل وزاره الأوقاف، أن المساجد المقرر افتتاحها ستكون بمراكز ديروط وأسيوط وأبنوب والقوصية ومنفلوط وصدفا.

يشار إلى أن محافظة أسيوط شهدت خلال الشهر الماضي افتتاح عدد من المساجد، حيث افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد مسجد «الأمير سنان» بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، والذي أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف.

من جانب آخر، قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، غلق مسجد الفرارية بقرية الشامية مركز ساحل سليم، لمخالفة تعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وناشد وكيل الوزارة المصلين بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حفاظًا على صحة المواطنين، وعلى أن تظل بيوت الله مفتوحة لإقامة الشعائر.

وفى سياق آخر نظمت المديرية، تحت رعاية الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل الوزارة، الدورة التدريبية للإرشاد النفسي لخمسين إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف أسيوط، وذلك بكلية التربية جامعة أسيوط وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالارتقاء بالسادة الائمة دعويا ومهنيا، وبناء علي برتوكول التعاون بين مديرية اوقاف اسيوط وجامعة أسيوط.

يُذكر أنه ستقام دورتان للأئمة في اللغة العربية والمهارات الإعلامية يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بكلية الآداب جامعة أسيوط.