طقس اليوم: معتدل على القاهرة نهارًا بارد ليلًا على الوجه البحري

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 22 يناير 2021 طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وتكون حركة الرياح معتدلة وتنشط أحيانا على القاهرة، ويكون الطقس والرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس معتدلا على شمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد.

وكما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 09

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 09

شبين الكوم 19 09

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 19 09

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 20 09

رأس سدر 20 09

نخل 19 12

نويبع 19 12

طابا 17 12

كاترين 12 00

الطور 20 10

شرم الشيخ 21 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 05

الفيوم 18 05

بني سويف 19 05

المنيا 19 04

أسيوط 18 05

سوهاج 21 09

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 22 09

إدفو 25 19

أبوسمبل 25 09

الوادي الجديد 20 07

شلاتين 24 15

أبورماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدرية 23 16