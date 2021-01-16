فلسطين تسجل 427 إصابة بكورونا.. وشفاء مسنة سورية من الفيروس

نشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية في آواخر عام 2019، الخوف والهلع في جميع دول العالم، وانتشر الفيروس سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم، تسجيل 427 إصابة جديدة بكورونا، و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، مشرة إلى أنه تم تسجيل 847 حالة تعافٍ من الفيروس.

وسجل سجن «ريمون » الإسرائيلي، اليوم، 3 إصابات جديدة بالفيروس بين الأسرى الفلسطينيين، ليصل إجمالي إصابات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 250.

وفي سوريا، أعلن مستشفى «ازرع الوطني» بمحافظة درعا في جنوبي البلاد، شفاء مواطنة سورية «82 عاما» من الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وكانت وزارة الصحة السورية، قالت أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 76 حالة ووفاة 8 حالات.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الأردن إلى 4137 وفاة

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 16 وفاة جراء الإصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4137 وفاة.

وأشارت الصحة الأردنية، في موجز إعلامي صادر عن الوزارة ورئاسة الوزراء، إلى تسجيل 706 إصابات بكورونا ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 313557 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأوضحت الوزارة الأردنية، أنه تم تسجيل 1540 حالة تعافٍ من الفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من كورونا إلى 297245 حالة.

وأعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا في محافظتي الطفيلة ومعان.

وفي لبنان، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 243.286، بينما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابات بالفيروس إلى 1.825، فيما وصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 149.10.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة العراقية، أنه تم تسجيل 2009 حالات تعافٍ من كورونا.

يذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم، بلغ 94.474.770، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس على مستوى العالم 2.021.058.