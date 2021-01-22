كفر الشيخ تسجل 16 حالة إصابة و4 وفيات بكورونا 

سجلت محافظة كفر الشيخ، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بخمسة مستشفيات، طبقًا لنتائج تحاليل pcr، التي أجرتها مديرية الصحة، فضلاً عن تسجيل 4 حالات وفاة.

وقال مصدر طبي بالمحافظة إن الحالات موزعة على مستشفيات« دسوق العام، وحميات كفر الشيخ، وكفر الشيخ العام، وحميات دسوق، وقلين المركزي»، كما جرى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليلها، وفقا للبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

كما سجلت المحافظة 4 وفيات بمستشفييّ سيدي غازي وبلطيم المركزيين، وقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وأشار المصدر، إلى أن هذه الحالات بخلاف المنقولين لغرف الرعاية المركزية بمستشفيات وأقسام العزل، حيث أن مستشفيي بلطيم وسيدي غازي المركزيين، شهدا تزايد حاجة المصابين لأجهزة التنفس الصناعي، فضلاً عن عدم وجود أماكن بغرف الرعاية المركزة بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

فيما تزايدت أعداد المصابين المعزولين منزلياً حيث ساهمت المبادرات في توفير مولدات أكسجين للأهالي بشكل مجاني لغير القادرين وبأجور رمزية للقادرين.

وسجلت محافظة كفر الشخ، أمس 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 مستشفيات بالمحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr، التي أجرتها مديرية الصحة، فضلاً عن تسجيل حالتي وفاة

وقال مصدر طبي إن الحالات موزعة علي مستشفيات قلين المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، العبور للتأمين الصحي الحامول المركزي، وقسم العزل بمستشفى الجامعة ، كما جرى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل pcr لها، بالبروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة؛ إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي. بينما أعلن مصدر طبي، قيام مجموعة من الأطباء في كل مراكز وقرى المحافظة، بإطلاق مبادرات المرور على المعزولين منزلياً بجانب فرق مديرية الصحة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية المعزولين منزلياً.