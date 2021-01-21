كفر الشيخ تسجل 13 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا 

سجلت محافظة كفر الشيخ، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 مستشفيات، اليوم، طبقًا لنتائج تحاليل pcr، التي أجرتها مديرية الصحة، فضلاً عن تسجيل حالتي وفاة.

وقال مصدر طبي إن الحالات موزعة علي مستشفيات «قلين المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، العبور للتأمين الصحي الحامول المركزي، وقسم العزل بمستشفى الجامعة»، كما جرى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل pcr لها، بالبروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

كما سجل مستشفى عزل بلطيم حالتي وفاة، خلال الساعات الماضية، فيما تزايدت أعداد المصابين المعزولين منزلياً حيث ساهمت المبادرات في توفير مولدات أكسجين للأهالي بشكل مجاني لغير القادرين وبأجور رمزية للقادرين.

وسجلت محافظة كفر الشخ، أمس إصابة طفلة عمرها 8 أعوام بفيروس كورونا، بعدما ظهرت النتائج المعملية لتحليل pcr، الخاص بها.

وتبين أن الطفلة «م.ي.م» مقيمة بقرية «روينة»، التابعة لمركز كفر الشيخ، جرة حجزها داخل قسم العزل بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ.

وفي وقت سابق، سجلت محافظة كفر الشيخ، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 مستشفيات بالمحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr، التي أجرتها مديرية الصحة، فضلاً عن تسجيل 3حالات وفاة

وقال مصدر طبي إن الحالات موزعة علي مستشفيات الحامول المركزي، قلين المركزي، حميات كفر الشيخ العبور للتأمين الصحي وحميات دسوق، كما جرى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل pcr لها، بالبروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة؛ إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

كما سجل مستشفى عزل بلطيم 3 حالات وفيات جديدة ، خلال الساعات الماضية، فيما تزايدت اعداد المصابين المعزولين منزلياً حيث ساهمت المبادرات في توفير مولدات أكسجين للأهالي بشكل مجاني لغير القادرين وبأجور رمزية للقادرين.