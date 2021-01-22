سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 22-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الدولار يوميًا، في إطار اهتمام المواطنين به، وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك المختلفة حكومية وخاصة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 22 يناير الحالي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 يناير الحالي نحو 18.95 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع في بنك مصر، وسعر 18.96 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك قناة السويس نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.18جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 19.02 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 يناير الحالي، في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.19 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير و الإسكان 4.19 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 يناير، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 يناير، في البنك الأهلي المصري سجل 21.38 جنيه للشراء و21.59 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 21.37 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 21.38 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 21.31 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع.