خطفوها واغتصبوها في الزراعات.. مأساة «أسماء» مع «الأندال»

غابت أخلاق أبناء القرية عن 3 شباب في منتصف العقد الثالث، وحل مكانها الخسة والندالة، بعدما نجحوا في خديعة ابنة قريتهم بني شبل في الزقازيق، واستدرجوها إلى منطقة زراعية وقيدوها وتناوبوا اغتصابها حتى دخلت في حالة أعياء شديدة، ثم تركوها وفروا هاربين.

بعد دقائق تمكنت الفتاة العشرينية من استجماع قواها وعادت إلى منزل أسرتها غارقة في دمائها، وتوجهت بصحبة والدها إلى مركز شرطة الزقازيق وحررت المحضر رقم 25481 لسنة 2020.

الفتاة: المتهمون قيدوني واغتصبوني بالإكراه

اتهمت الفتاة 3 من جيرانها بتنفيذ الجريمة المروعة وهم «رامي. ج»، 27 عاما، عامل، و«أحمد. أ»، 19 عاما، و«أحمد. ع»، 24 سنة، بتنفيذ الجريمة، وبحسب أقوال المتهمة في محضر الشرطة فإن أحدهم نجح في استدراجها إلى مكان الجريمة بينما فوجئت بصديقيه يعتديان عليها بالضرب وعندما حاولت مقاومتهم تمكنوا من تقييدها وهددوها بالقتل ثم تناوبوا اغتصابها.

التحريات: المتهمون صوروا الفتاة عارية على هواتفهم

تحريات المباحث أكدت صحة رواية الفتاة، وأن المتهمين تمكنوا من تصويرها عارية خلال الاعتداء عليها من أجل ابتزازها مرات أخرى وإجبارها على عدم إبلاغ أسرتها أو الشرطة، ونجحت المباحث في القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم بأدلة الاتهام اعترفوا بتفاصيل الواقعة وأقر أحدهم ويدعى «رامي» أنه استغل معرفته بالفتاة واستدرجها إلى الزراعات، وهناك حضر صديقه تنفيذًا لاتفاقهم على خطف واغتصاب الفتاة، ثم قام المتهمون الثلاثة بتصويرها عارية على هاتفهم المحمولة بعد الانتهاء من الجريمة.

إعدام المتهمين

أفادت تحقيقات النيابة بأن الجريمة استغرقت قرابة ساعة كاملة وأن المتهمين هربوا من القرية بعدها وتمكنت المباحث من ضبطهم بعد بلاغ الفتاة، وقررت النيابة إحالة الفتاة للطب الشرعي الذي أثبت تعرضها للاغتصاب.

وأمس أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بإعدام المتهمين بتهمة خطف واغتصاب الفتاة وتصويرها عارية لابتزازها، وتهديها بالفضيحة في حالة إبلاغ الشرطة.