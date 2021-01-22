زوجة نجل القرضاوي: «ابنك مريض.. محدش علمه إزاي يبقى راجل» (فيديو)

وجّهت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، الهارب إلى الخارج، رسالة في فيديو جديد نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، إلى يوسف القرضاوي، تطالبه بالتدخل سريعًا لحمايتها هي وأبنائها من نجله عبدالرحمن الذي وصفته بـ«المريض».

وقالت «مروة» في الفيديو: «حاولت أوصلك بكل الطرق لكن فشلت، ولادك استغلوا حالتك الصحية وأبعدوني عنك، علشان ماقولش أفعال ابنك عبدالرحمن، يا شيخ يوسف أنا وأحفادك نعاني من تصرفات ابنك المريض، وأنت تعلم ما هو المرض الذي أتحدث عنه».

حق البنات

وأضافت: «حتى الآن بحافظ على الثبات الانفعالي ومش عاوزة اتكلم على تفاصيل عشتها كتير، عاوزة حقي وحق بناتي، عاوزة اطلق وانزل بلدي مصر واعيش وسط أهلي وأشتغل وأعيش حياة طبيعية»، مشيرة إلى أنّها لن تسمح أن تُلغى الجنسية المصرية مقابل التركية، ولن تلحق بناتها في مدارس تركية لأنهم عرب ولهم عادات وتقاليد.

تحمل المسؤولية

وتابعت: «عائلة القرضاوي أخطأت في عدم علاج مرض ابنها مبكرًا، محدش علمه إزاى يبقى راجل ويتحمل مسؤولية، والآن وصل عمره لـ 50 سنة ولا يعمل ولا يعرف معنى كلمة كرامة»، مؤكدة أنها أخطأت بعدم قدرتها على اكتشاف مرضه مبكرًا قبل إنجابها منذ 3 بنات، لافتة إلى أنّ الوضع المادي لها حاليًا أفضل من السابق حيث تستطيع أنّ تأكل هي وبناتها، وذلك بعد النفقة التي أقرتها المحكمة، واضطر يوسف للدفع، لأن امتناعه عن الدفع سيؤدي إلى غرامة كبيرة.

وطالبت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف، المقربين من الشيخ القرضاوي، بإرسال الفيديو له، حتى يتدخل لحل المشكلة، ولا يترك أحفاده يواجهون مرض ابنه، مؤكدة أنها لا تخشى أي تهديدات، وستظل تدافع عن بناتها وحياتها إلى أخر يوم في عمرها.

وظهرت مروة عاشور، في فيديوهات سابقة استغاثت فيها بعدم قدرتها على دفع دفع إيجار البيت وعن علاقاته النسائية المتعددة التي دفعتها لطلب الطلاق منه.