زوجة عبدالرحمن القرضاوي: عاوزة أرجع بلدي.. وبناشد مصر تساعدني

قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إن «عبدالرحمن» لا يرغب في تطليقها، رغم رغبتها في ذلك منذ سنوات، «لو هو عنده حاجة ضدي كان طلع وقالها، وأنا عمري ما عملت حاجة غلط مع عبد الرحمن أو عيلته، وتعاملي زي ما اتربيت، ولما نزلت مصر سنتين ونص، ناس كتير قالتلي ارفعي قضية خلع فقولتلهم مش عاوزة أخلع أبو ولادي بالطريقة دي، لكن عاوزاه يطلقني بهدوء ومتوصلش الأمور للحالية، ولادي مش بتاكل ومش بتتعلم، وكل شوية اكتشف معاه علاقة أو مؤامرة شكل».

القرضاوي لا يملك هاتفا

وأضافت «عاشور»، خلال اتصال عبر سكايب ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «بناتي جاتلهم دود في بطنهم بسبب سوء الأكل اللي بناكله، ومنعني أكلم القرضاوي، خاصة أنه مش معاه تليفون، بسبب ضعف سمعه، واللي عاوز يوصله لازم يبقى عن طريق حد من ولاده، وأنا حاولت أوصل، وأنا شخصيا معرفش هو عارف بالمشاكل اللي احنا فيها ولا، وحاولت أوصل للديوان الأميري عشان يوصله بس معرفش إيه اللي حصل».

تقديم المساعدة بشرط

وتابعت: «ناس قريبين من عيلة القرضاوي تواصلوا معايا وقالولي عاوزين نحل الموضوع ودفع المصروفات بشرط عدم نزولي مصر، بس بعد اللي شوفته من عبدالرحمن أنا مستحيل آمن على نفسي وأنا قاعدة في تركيا، أنا محرومة من بلدي وأهلي وشغلي مش عاوزة أفضل تحت رحمتهم ورحمة عيلة القرضاوي في تركيا، بعتنا فيديو للجزيرة عن المشكلة ومحدش التفت لها ولا كلمني».

تقرير طبي

وواصلت: «السفارة المصرية قالتلي أحاول ألجأ للقانون وتشيلي المنع من السفر عشان يقدروا يسفروني، ومن ساعتها بحاول، وقدمت تقرير من طبيب إني نفسيا تعبت وبتحصلي حاجات ملهاش تفسير عند الدكاترة، وشي مرة واحدة يورم».

مناشدة

واستكملت: «الصورة اللي بتظهر بيها عيلة القرضاوي في الإعلام مزيفة تماما، وكل اللي طالباه أنزل بلدي أنا وولادي، مش عاوزة منهم فلوس ولا أي حاجة، وبناشد كل بني آدم في الدولة المصرية والحكومة تساعدني أرجع بلدي، أهلي مرعوبين عليا وهو بيهددهم كل يوم.. وأنا عارفة الشر اللي جواه».