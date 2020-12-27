زوجة ابن القرضاوي: كنت عايشة مع شخص غامض وعنده علاقات نسائية كتيرة

قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إنها تتواجد حاليا في مدينة إسطنبول، ومنذ زواجها من ابن القرضاوي منذ 12 عاما، وهي تواجه العديد من المشكلات، وأنها تعيش مع شخص غامض لا تعرف عنه أي شيء بما فيها أصدقاؤه، وبدأت باكتشاف وجود علاقات نسائية كثيرة في حياته، والعديد من الأشخاص استغربوا من صمتها كل هذه المدة، وكانت تبرر ذلك بعدم خراب بيتها، وترى أن الأمور يمكن أن تنصلح.

وأضافت «عاشور»، خلال اتصال عبر سكايب ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن «عبدالرحمن» شخص محترف لاستعطاف الأشخاص وجذبهم ناحيته، «كان بيقنعني دايما أن كل حاجة هتتغير لكل الطرق الممكنة بالعياط والتوسل، بكل حاجة قابلتها، وأنا زي أي ست مش بحب مشاكلي توصل للميديا وحاولت بكل الطرق أتكلم ومع أهله أو معاه بشكل ودي بس هو مش بيتناقش وكل اللي عنده انتقام، وبقالي أكتر من مرة بطلب الطلاق، وآخر مرة طلبت منه الطلاق قالي اتنازلي عن أولادك مقابل الطلاق».

وتابعت: «ومن ساعة ما سافرت تركيا وأنا بتعامل بمعاملة سيئة بشكل مش طبيعي من كل النواحي سواء معاملات نفسية أو مادية، أنا بقالي في تركيا سنتين ونص، ومسافرتش بمزاجي، ولكن بضغط رهيب، قعد يقولي مش هبعتلك مصاريف والبوليس هيقبض عليكي، وأنا مكنتش عاوزة ولادي الصغيرين يعيشوا مأساة إنهم بعيد عن أبوهم، ولادي كانوا صعبانين عليا بس أنا مكنتش عاوزة أسافر خالص، وبعتلي أخوه يعيطلي وأنا في قطر، ولما سافرت تركيا لقيته بردو في علاقات وبيضحك عليا».

وواصلت: «أنا روحت قطر 6 شهور، وبعدين صممت أنزل مصر، وقتها طلب مني عشان يرضى ينزلني أمضيله على شيك بـ 10 ملايين دولار، ورفضت طبعا وامتنعت عن الطعام».