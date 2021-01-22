البث المباشر لمبارة منتخب مصر وبيلاروسيا في بطولة العالم لكرة اليد

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد بنظيره بيلاروسيا «روسيا البيضاء»، اليوم الجمعة 22 يناير الجاري، في إطار المباريات الجولة الثانية للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 13 يناير الجاري، حيث يتم تنظيمها في مصر باعتبارها أول بطولة عالمية يتم تنظيمها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

البث المباشر لمباراة منتخب مصر وبيلاروسيا في كرة اليد

تنقل قنوات أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة تايم سبورتس البث الأرضي، مباريات كأس العالم لكرة اليد، كما خصصت القناة بث مباشر ليتم مشاهدة مباراة منتخب مصر وبيلاروسيا عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب ويمكن مشاهدتها من هنا.

موعد مباراة مصر وبيلا روسيا في بطولة كرة اليد

تنطلق مباراة مصر وروسيا البيضاء في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسة مساءً بتوقيت تونس، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

واستطاع المنتخب المصري اقتناص فوزا ثمينا على حساب الاتحاد الروسي، في بداية مبارياته بالدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وقبل انطلاق البطولة، خضع لاعبو منتخب مصر لكرة اليد لجلسة تصوير، غلب عليها روح المرح في فندق الإقامة حسب ما ظهر في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للبطولة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة من يوم 13 من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته، وصعد 24 منتخبا إلى الدور الرئيسي، بعد نهاية منافسات الدور التمهيدي الذي كان يضم 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.