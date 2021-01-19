خيري رمضان مدافعا عن سيدات «التورتة الجنسية»: «تهريج عادي»

أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن استيائه الشديد من الانتقاد اللاذع الذي طال السيدات المشاركات في واقعة «التورتة الجنسية» بنادي الجزيرة، موضحًا أنه لا يوجد هناك شخص لم يتحدث عن هذه الواقعة، وهناك رغبة في الفضائح، وهذا أمر سخيف، كون الأمر كان «تهريج زي أي تهريج بين أي ستات».

شخص شير الصور وهتك سترهن

وأضاف «رمضان»، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أنه بسبب شخص شارك تلك الصور على السوشيال ميديا، ففضحهن وهتك سترهن، موضحًا أن مصر تواجه مهام كبيرة مثل محاربة فيروس كورونا المستجد « كوفيد19» بينما يقوم البعض بالتفرغ لقضايا هامشية مثل واقعة تورتة نادي الجزيرة.

فيروس كورونا يخطف يوميا حياة مواطنين

وأشار الإعلامي إلى أن مصر تسعى للتحرك إلى الأمام وتحقيق التنمية، بينما يلتفت البعض لقضايا بعيدة تمامًا عن الأهداف مثل فساتين الفنانة رانيا يوسف، «أنا حزين اننا نبقى فاضيين قوى ونتكلم على تورتة نادي الجزيرة ورانيا يوسف، وتصبح قضايانا هشة في وقت مصر عليها مهام جسام ونواجه فيروس يخطف الناس كل يوم».

هناك أشخاص يهمهم القضاء على الفن المصري

وعلى ناحية أخرى، أكد عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أنه قبل اعتذار النائب جمال عبد الستار، الذي أساء فيه للفن، على مضض، إلا أن الجمعية العمومية كان لها موقف آخر، ويرى أن هناك أشخاصا يهمهم القضاء على الفن المصري وقوة مصر الناعمة، مؤكدًا أن الهجوم على الفنانين حملة ممنهجة وغير مفهوم سببها.

أصحاب دور العرض في مأساة حاليا ولابد من المصارحة.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن هناك أكثر من 4 أفلام يتم تصويرها خارج مصر حاليا وتتناول أحداثا تدور في القاهرة ويتم التصوير في الخارج بسبب التسهيلات، «مصر بقت من أغلى الدول في كثرة التصاريح وارتفاع التكاليف، ولازم ندعم صناعة الفن والسينما»، وأصحاب دور العرض في مأساة حاليا ولابد من المصارحة.