تطهير الموقف الجديد ومنطقة برج العرب و11 مسجدا بالإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لتطهير المنشآت والمساجد في إطار جهود مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث شهدت تلك الحملات تطهير الموقف الجديد، ومنطقة برج العرب القديمة ومنطقة تعاونيات برج العرب، بالإضافة إلى 11 مسجداً في العامرية.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى تطهير الموقف الجديد «موقف سيارات الأقاليم» بمحرم بك، باعتباره بوابة الدخول والخروج من وإلى الإسكندرية.

وأضافت «شعبان» في بيان، أن الحي مستمر في أعمال تطهير كافة المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنين يوميا، للحد من انتسار فيروس كورونا المستجد.

بينما أجرى حي العامرية أول، أعمال تعقيم وتطهير شاملة لـ 11 مسجدًا بشارعي مخزن الزيت والوكالة، باستخدام الكلور والمطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.

وفي ذات السياق، توالت قوافل التعاون بين الإعلام الريفي ممثلا لمديرية الزراعة بالإسكندرية وبين ديوان عام محافظة الإسكندرية وبالإشتراك مع الإدارة العامة للتعاون الزراعي، حيث تم اليوم عمل القافلة الخامسة لتطهير مدينة برج العرب القديمة، وذلك بالتعاون مع جمعية كرم سكرة الزراعية.

وشهدت القافلة رش وتطهير الأماكن الحيوية والمزدحمة بالمدينة وهي: «جهاز تحسين الأراضي، محيط مجلس، مدينة برج العرب، مدخل مركز خدمة المواطنين، الوحدة الصحية، محيط مكتب بريد برج العرب، المدرسة الزراعية، إدارة برج العرب الزراعية، شارع أنور الساداتء بعض المحلات التجارية».

وقد قام بتوفير موتور الرش المهندس إبراهيم المغربي والمهندس خالد الجزار الذي قام بمرافقة القافلة أثناء العمل، ومن ثم تم تنفيذ قافلة أخرى وذلك بناء على إستضافة الجمعية المشتركة بمنطقة تعاونيات برج العرب، حيث تم توفير موتور رش أخر وتم تطهير منطقة تعاونيات برج العرب كاملة وتطهير الوحدة البيطرية ببرج العرب.