حصاد أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات خلال ديسمبر

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول نشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، البحيرة، القليوبية، المنوفية، وكفر الشيخ، للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: الفراولة والبطاطس والخيار والكرنب والقرنبيط والطماطم والباذنجان والفاصوليا والفلفل، حيث تم إفاد المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض لكل محصول، لافتا إلى أنه تم أيضا المرور على محافظات الإسماعيلية والبحيرة وبني سويف والقليوبية للوقوف على الحالة المرضيه لمحاصيل الفاكهة: الموالح والمانجو والجوافة والمشمش والموالح، ورصد أهم المشاكل المرضية وإفادة المزارعين بالتوصيات الملائمة للمكافحة.

وأوضح مدير المعهد أنه تم أيضا رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية وبني سويف للوقوف على أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي و الخدمي للمعهد خلال ديسمبر الماضي، تم فحص 391 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 63 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك في أعمال 10 لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، كذلك فحص 63 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، لافتا إلى أنه تم أيضا شراء 12 عزلات فطرية من قسم حصر وتقسيم الفطريات.