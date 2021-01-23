حظك اليوم السبت 23-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج من برج لآخر باختلاف عالم الفلك الذي يعتمد على نظريات ترتبط بعدد من العلوم الأخرى كالفيزياء والرياضيات والكيمياء، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم تشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

إذا أردت أن تحقق ذاتك تذكر أن الطريق السليم نحو أهدافك هو الاجتهاد والعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تنتبه لأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك أن تتجه بثقة نحو أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ومن المهم ألا تكلف من تحب وشركاء الحياة بأكثر من طاقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تحسن التصرف مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فتحي عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تثابر وتستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك وأن تظل يقظا مع الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الهموم والمسئوليات.. فينوس بمنزل الحب تساعدك أن تتصرف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدعمك وتعطي للحب مذاقا مختلفا وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك العملية والمادية بدقة وتخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم بإمكانك أن تدير المواقف ببراعة وتجد الوسيلة للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك اليوم للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الآخرين وتستطيع أن تتعامل بمرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمدك اليوم بقوة نفسية كبيرة وتبرز مواهبك وأفكارك الأصيلة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو هشام سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 27 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تميل لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات، ومن المهم أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.