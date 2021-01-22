حظك اليوم الجمعة 22-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برجا، وتختلف توقعات الأبراج من برج لآخر وفق عالم الفلك، وتقدم «الوطن» لقرائها توقعات حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي بناءً على توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها الوطن لقرائها، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بخشونة ودقة وتدرس جيدا كي تحقق مكسبا ونجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. عدة كواكب بمنزل الأصدقاء تمنحك حماسا وطاقة وإشراقة ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع بروح فكاهة تساعدك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي آل باتشينو، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك.. لا تعلن خططك واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة دينا حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تتمتع اليوم باليقظة الذهنية وتساعدك الأفلاك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحباب والصحبة الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك ذلك مشتتا ومن المهم أن تنظم أفكارك وجهودك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد تميل للتشدد والعصبية.. ينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتميل لتنمية معلوماتك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تدفعك للاهتمام بمن تحب أو تهتم بشخص في محنة وتقدم له يد العون.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يتحسن تدريجيا ويمنحك اليوم فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتحرر من بعض القيود وتتجه إليك الأنظار وتستمتع بصحبة الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم يزداد ميلك للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد رجب، ويوافق تاريخ ميلاده 4 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك كل الطاقة وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب ويجعلك ذلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تواجه اليوم بعض الخلافات العاطفية أو العائلية وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.