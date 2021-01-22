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محمود مسلم

إجراءات قانونية ضد مصنع كرتون بالمنوفية لعدم صرف أجور 270 عاملا

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الوطن
01:17 م | الجمعة 22 يناير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لوكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين بشركة طيبة باك للكرتون بقويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملا بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.

وتلقى الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انتقل وكيل المديرية لمقر الشركة الكائن بقويسنا بالمنوفية، والاجتماع مع المدير المسئول، وبمناقشته تبين عدم صرف أجور العمال لعدم وجود مواد خام، وبالتالي توقف العمل مما أدي إلي عدم صرف أجور العمال.

ونتيجة لعدم صرف أجور العمال اتخذ وكيل المديرية الإجراءات القانونية ضد الشركة.

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