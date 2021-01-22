منحة يابانية مجانية لتعليم طلاب الابتدائية والإعدادية

قال الدكتور حسين زناتي، الخبير التعلمي باليابان وأحد خبراء مصر تستطيع بالتعليم، والمدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، إنه في صدد تعاون مشترك مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي، وذلك لتعميم منحة تان كيو للتعليم الشيق في العلوم والاستكشاف اليابانية بجميع المدارس والمعاهد والنوادي الرياضية والاجتماعية وقصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وأبناء الجالية المصرية بالخارج.

وأضاف أن المنحة ستكون مجانية «أونلاين» لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في التعليم الشيق في العلوم من خلال الاستكشاف وتنمية القدرات البدنية والذهنية والأكاديمية وبناء الشخصية تحت رعاية مؤسسة تان كيو TanQ Gakusha للتعليم والاستكشاف باليابان.

وأكد زناتي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المنحة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية تفاعلية شيقة ومساحة تعليمية للتفكير والعصف الذهني واستكشاف المعلومات وتبادل برامج تحدي تعليمي، بالإضفة إلى الأنشطة اليدوية.

المراحل العمرية للمنحة اليابانية

وأشار زناتي إلى أن فترة المنحة تمتد حتى منتصف شهر فبراير الجاري، ولمدة ساعة يتخللها أنشطة تعليمية في تاريخ العلوم والرياضيات والذكاء الاصطناعي، وأيضا أنشطة تحدي واستكشاف وبناء الشخصية لتنمية مهارات الإبداع والعصف الذهني وتقديم حلول تفاعلية خلال فترة وباء كورونا.

تعد فترة إعداد لتنمية قدرات الطلاب نفسيا وبدنيا وعلميا وثقافيا لكي يشارك في مرحلة أخرى من المنحة في معسكر أونلاين مع الطلاب اليابانين سوف يحدد لاحقا بناء على تداعيات الإجراءات الاحترازية الحالية باليابان والتباعد الاجتماعي، موضحا أنه قدم عددا من الحلقات أونلاين مع العديد من الطلاب على مدار الشهرين الماضين، وأظهرت الحلقات نماذج متميزة من طلاب مصر وتقديم أفكار، واختراعات من أدوات مخلفات البيئة، نالت هذه الأنشطة إعجاب المختصين في التعليم بمؤسسة تان كيو باليابان.

وأعلن زناتي أنه جارٍ الإعداد لتقديم كورسات في أصول العلوم والرياضيات والاختراعات التنمية الصناعية اليابانية لطلاب مصر والعرب باللغات العربية والإنجليزية واليابانية بالإضافة إلى برامج خاصة في تأهيل الأطفال نفسيا وبدنيا وذهنيا، كما سوف تقدم حلقات خاصة لأولياء الأمور لمتابعة تطور الطفل لمواكبة إدارة المستقبل.