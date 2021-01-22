مصرع عامل دهسا أسفل عجلات ميكروباص في الإسكندرية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته، بعدما دهسه «ميكروباص» صغير الحجم، أثناء ركوبه دراجة بطريق العجمي غربي الإسكندرية.

وورد بلاغ لقسم شرطة الدخيلة يفيد بدهس سيارة «ميكروباص» صغيرة الحجم «حمراء اللون» لشخص يقود دراجة بمنطقة العجمي، ما أدى إلى إصابته، وانتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن ميكروباص، قيادة المدعو «عمر.م.س.م» 24 عاما، سائق، دهس المدعو «حمدي.أ.ال»، 46 عاما، عامل، أثناء قيادته دراجة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتم نقل سائق الدراجة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من وقوع الحادث. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وألقى القبض على المتهم.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل سائق الميكروباص على ذمة التحقيقات، قبل وفاة العامل.

وأمر المستشار محمد زغلول، رئيس نيابة الدخيلة، بضبط وإحضار المتهم بتهمة القتل الخطأ، بعد ورود إخطار، في وقت لاحق، من المستشفى بعد وفاة المجني عليه، وصرح بدفن جثة القتيل.