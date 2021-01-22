شاب يدفع حياته لإنقاذ والدته من حريق نشب بالشقة في أوسيم

لم يتردد شاب في إنقاذ والدته التي نشبت بشقتها حريق في منطقة أوسيم بالجيزة، واندفع غير مبالٍ بألسنة اللهب، لكنه اختل توازنه وسقط من شرفة الطابق الثالث ولفظ أنفاسه الأخيرة، بينما نجح الجيران من إنقاذ والدته من الموت بعدما أصيبت بحروق من الدرجة الرابعة.

مصادر: حالة والدة الشاب مستقرة

وقالت مصادر أمنية، إن حالة السيدة مستقرة وترقد داخل المستشفى لتلقي العلاج، بينما نُقل جثمان ابنها إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب، وبيان وفاته رسميًا، وكلفت الطب الشرعي بموافاتها بنتائج الصفة التشريحية وكلّفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

قوات الدفاع المدني ساهمت في إخماد الحريق ومنع امتداد للطوابق الأخرى

وأضافت المصادر أن قوات الدفاع المدني ساهمت في إخماد النيران بشكل تام ومنع امتداد الحريق إلى الطوابق الأخرى في العقار المكون من 3 طوابق، بعد احتراق شقة والدة الشاب في الطابق الأخيرة.

وأشارت إلى أن النيابة العامة انتدبت خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وإعداد تقريرًا عن أسبابه، بينما أقرت والدة الشاب أنها فوجئت بالنيران تحاصرها وقت وجودها داخل غرفتها وهي نائمة ولم تعرف أسباب الحريق.

النيابة تستدعي 3 من شهود العيان

وتابعت المصادر بأن النيابة استدعت 3 من الجيران الذين ساهموا في أعمال إنقاذ السيدة مع ابنها الذي سقط من الطابق الثالث بعدما اختلت قدمه خلال وقوفه على الحائط المحيط بشرفة الشقة في الطابق الثالث، محاولًا تفادي ألسنة اللهب حتى يدخل إلى الشقة لإنقاذ والدته.