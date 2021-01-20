السيطرة على حريق في محل فول وطعمية بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق شب في مطعم صغير للمأكولات الشعبية وسط منطقة سكنية، بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً يفيد باشتعال النيران في مطعم للفول والطعمية بمنطقة الجبالي، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نتيحة ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران بالمحل، وقال شهود عيان إنه تمت السيطرة على الحريق، وإخراج جميع اسطوانات الغاز من المحل وتبريدها قبل انفجارها.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارات بإصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثين منفصلين، حيث تعرضت سيارة للانقلاب قرب كوبري «كيلو 17»، بعد اصطدام سيارة بها، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إلي مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وانتقلت قوات الشرطة والمرور إلى مكان الحادث، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وأكدت مصادر طبية أن اثنين من المصابين حالتهما مستقرة، أما المصابة الثالثة فتم إدخالها إلى غرفة العمليات، حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة.

كما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من المقدم حازم حسام، رئيس مباحث التل الكبير، يفيد بانقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، يستقلها 4 أشخاص على طريق الزقازيق الزراعي.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب قرية «أبوعاشور» بدائرة مركز التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف، نقلت كلاً من «محمد أشرف محمد»، 14 سنة، مقيم «أبوعاشور»، و«نظيرة محمد حسانين»، 80 سنة، مقيمة «المزارعة»، دائرة التل الكبير، و«رضا رضوان عبدالرحيم»، 30 سنة، مقيمة نفس العنوان، والطفلة «أنان ياسر إبراهيم»، سنتين.