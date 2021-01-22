حوار وإفطار وأمنيات بالتوفيق.. الرئيس يزور طلاب أكاديمية الشرطة (صور)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، زيارة إلى أكاديمية الشرطة، بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الشرطة الـ69، اطمأن خلالها على جيل المستقبل من شباب الضباط، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة في الأكاديمية، أثناء أداء الطلاب طابور الصباح.

الرئيس يطمين على تدريب الطلاب على اقتحام أوكار الإرهابيين

وتفقد الرئيس السيسي خلال زيارته، القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

الرئيس يتابع تدريبات الطلاب الرياضية

وشاهد الرئيس، طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة في هذا المجال، من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادٍ للتدريب على الفروسية، وفق أحدث المستويات العالمية، لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

إفطار الرئيس مع أبنائه من طلاب الأكاديمية

وعقب ذلك، شارك الرئيس أبناءه من طلبة الأكاديمية، وجبة الإفطار، واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث، كما اطمأن على أحوالهم متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.