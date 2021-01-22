عاجل.. السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة ويشهد تدريبات الطلاب

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، وكذا ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية في أثناء أداء الطلبة للطابور الصباحي.

كما تفقد الرئيس القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما استعرض طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة في هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك السيد الرئيس أبناءه من طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار واستمع سيادته إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمأن على أحوالهم متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.