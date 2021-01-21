وسيم السيسي يرد على كريمة بعد تحريم عرض المومياوات: إيه علاقتك بالآثار

تصريحات جدلية، أدلى بها الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، مؤخرًا، بعد أن أفتى بحرمة فتح قبور الفراعنة، وقال إنّ فتحها محرمًا، وأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نبش القبور، وفتح قبور الفراعنة في الأصل ممنوع وممنوع استخراج جثامين الفراعنة وعرضها في الفتارين.

تسببت تصريحات أستاذ الشريعة، في غضب عدد كبير من علماء الآثار، الذين أكدوا أنّ تاريخ الدول يُعرف من حضارتها، وهو ما أكده الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، قائلًا: «لا أعرف ما هو الداع أن يتحدث رجل دين عن الآثار، على رجال الدين أن يبحثوا في الغيبيات، ويتركوا رجال العلم يبحثون في الموجودات».

الموجودات والغيبيات

وأضاف وسيم السيسي، لـ«الوطن»: «ليس معنى ذلك أنّ العلم ضد الدين، لكن مبدأ من مبادئ العلم يقول إنّ ما لا يستطيع إثباته ليس لي الحق أن أنكره»، مشيرًا إلى ديميتريوس الفاليري، عميد الأدب بمكتبة الإسكندرية، الذي قال إنّ العلم هو الطريق الوحيد لتقدم الأمم، أما الغيبيات فلا يمكن أن تصل بالأمم إلى بر الأمان مهما كانت نوايا أصحابها نبيلة.

وتساءل عالم المصريات، «ما الشيء الذي يضر في عرض المومياوات؟»، لافتًا إلى أنّ الآثار هي أساس حضارات الشعوب، وإذا لم تكن هناك آثار فكيف سنعرف تاريخ وحضارات البلاد، مؤكدًا أنّ سقوط الدول يأتي من إسقاط تاريخها، وهو ما حدث في سوريا والعراق على يد الجماعات الإرهابية.

أقدم مومياء

وتعود أقدم مومياء مصرية، جرى اكتشافها والعثور عليها في مقبرة شمال سقارة لزمن الأسرة الأولى (3200 قبل الميلاد) وبالتحديد إلى عهد الملك حور عحا أول ملوك الأسرة الأولى، بينما تعود أقدم مومياء على وجه الأرض إلى قبيلة قديمة في أمريكا الشمالية، عمرها 10 آلاف و 600 عام، وذلك حسب ما أكد تقرير صادر عن «ديلي ميل» في عام 2018.