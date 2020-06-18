"السجنيي": قانون تنظيم انتظار المركبات نقلة نوعية في إيرادات المحافظات

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الذي وافق عليه البرلمان، أمس، سيمثل نقلة نوعية للمحافظات في الإيرادات، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت في القانون تخصيص 75% من هذا النشاط، لصالح المحافظات وتنمية مواردها.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي يناقش رؤية وزارة التنمية المحلية في التعامل مع التطوير المؤسسي للأسواق الرسمية والعشوائية، بحضور نواب محافظين الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الفيوم، ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات.

وكشف المهندس أشرف عبد العزيز، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة لديها ٨٢ سوقًا عشوائيًا، بالإضافة إلى ٣ أسواق رسمية، وتمارس تلك الأسواق أنشطة تجارية وغذائية، وجميعها داخل كتل سكانية، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات المحافظة من تلك الأسواق يبلغ ٢٥٠ ألف جنيه في العام الواحد.

وقال إسلام رجب، مدير تطوير صندوق العشوائيات بمحافظة القليوبية، إن هناك ١٤٢ سوقًا في مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مضيفًا أن هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية يتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية والصحية.

وفي هذا الإطار، طالب النائب أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كل محافظة لتحديد رؤيتها بالنسبة للتعامل مع الأسواق العشوائية وإيجاد آلية لتوفير بدائل لها.