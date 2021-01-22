5 خطوات لخفض فاتورة استهلاك المياه أثناء الاستخدام بالمطبخ

ترشيد استهلاك المياه أصبح من الضرورات للمواطنين لتخفيض فاتورة استهلاك المياه بعد زيادة شرائح الاستهلاك الأخيرة، وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب أن يتبعها المستهلكون لخفض فاتورة الاستهلاك أثناء استخدام المياه بالمطبخ للترشيد والمحافظة على المياه وخفض قيمة استهلاك الفواتير.

الخطوات التي يجب اتباعها لترشيد استهلاك المياه في المطبخ

- استخدام الكمية اللازمة للشرب أو لصنع المشروبات دون زيادة.

- استخدام غسالة الصحون عندما تكون مملوءة بالأطباق.

- عدم سكب الماء على الأطعمة المثلجة وتركها فترة كافية لفك تجميدها.

- نقع الملابس المتسخة قبل غسلها.

- تنظيف الترسبات الداخلية في حلة السخان لضمان جودته.

النصائح اللازمة لترشيد المياه

وتستعرض «الوطن» النصائح التي يجب أن يتبعها المواطن لترشيد استهلاك المياه لنشر الوعي بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية بين المواطنين والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر.

- توعية المواطنين بأهمية المياه، وأهمية ترشيد استهلاكها.

- فتح المياه عند الحاجة فقط وإغلاقها بإحكام عند الانتهاء، ما يساهم في تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية.

- تركيب قطع توفير المياه.

إحكام عملية تسرب المياه

- التصليح الدوري للحنفيات والمواسير الخاصة بالماء والتي تسبب تسربيًا في المياه.

- الاستفادة من مياه غسل الفواكه والخضار في ري النباتات في الحديقة المنزلية.

- يفضل ري الزراعات بالصباح الباكر أو عند الغروب لتجنب بخر المياه مما يضطر المزارع إلى زيادة عدد مرات الري حتى يحصل النبات على حاجاته.

الري بالتنقيط لتجنب الفقد

- يجب اتباع أساليب الري الحديثة، وخاصة الري بالتنقيط وذلك لتجنب فقد الكثير من المياه و بالتالى توفيرها وترشيد استخدام المياه الخاصة بالزراعة.

- معالجة مياه الصرف الصحي بحيث تصبح صالحة لعمليات الري، والاستخدامات الصناعية.