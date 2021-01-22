عاجل.. انفجار سيارة محملة بإسطوانات غاز على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»

انفجرت سيارة ربع نقل ظهر، اليوم الجمعة، على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، كانت محملة بأسطونات غاز نتيجة لانقلابها، ما أدى نشوب حريق بعدد من السيارات وتوقف الطريق.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز منزلي قرب محطة تحصيل الرسوم التابعة لدائرة مركز شرطة القصاصين، ونشوب حريق بعدد من السيارات.

وقال شهود عيان، إن السيارة انقلبت بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتسبب ذلك في انفجار بعض أسطوانات الغاز.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وفي سياق آخر، تعرض طفل لإصابات بالغة إثر انقلاب سيارة ملاكي الإسماعيلية أمام مقر جامعة قناة السويس القديمة التابعة لحي أول.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكي إسماعيلية دون رخصة بمنطقة الجامعة القديمة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

وقالت المصادر، إن الطفل يدعى عبد الله ناصر عبد الله 15 سنة، طالب، بالمرحلة الإعدادية، وتم نقله لمستشفى الصدر لتلقي العلاج.

وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

وأصيب رجل وسيدة في الثلاثينيات من العمر، بكسور وكدمات مختلفة إثر اصطدام سيارة ملاكي بفاصل خرساني بأول طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد اصطدام سيارة ملاكي بفاصل خرساني قرب طريق أبو دهشان.

وذكر شهود عيان، أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق مما أدى إلى اصطدامه بالفاصل الخرساني وتهشم السيارة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، والتي تبعد 2 كيلو عن مكان الحادث لتلقي العلاج.

وأصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادثي سير بالإسماعيلية، مساء أمس الخميس، على محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية - بورسعيد الزراعي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ4 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، فيما أشارت مصادر إلى أن المصابين بينهم 4 أطفال.

وقالت المصادر، إن المصابين هم وائل أسامة السيد، 17 سنة، وعمر أسامة السيد، 13 سنة، وآدم أسامة السيد، 10 سنوات، وخالد أسامة السيد، 16 سنة، ورشا محمد سعد، 39 سنة.