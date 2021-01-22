تحرير 9119 محضر عدم ارتداء الكمامة منذ بدء تطبيق القرار بالقليوبية

شن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة، التي تمت على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث تم رفع أكثر من 900 طن من القمامة المتوجودة عند ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات الموجودة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بسرعة رفعها.

وأكد المحافظ استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة، بالإضافة إلى الزراعة والتجميل مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقه لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.

وعلى هامش الجولة، تفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء حررت 9119 محضر مخالفة، وذلك منذ تطبيق القرار في 3 يناير الجاري.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للقيادات الأمنية على الجهد المبذول وانتشارهم المكثف بالشوارع لتطبيق القانون حرصًا على صحة وأرواح المواطنين.

وفي السياق نفسه، حرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، 50 محضر مخالفة للسائقين والمواطنين، الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات.

وفي هذا الإطار، شدد المحافظ على استمرار وجود لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد سالم، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، اليوم الجمعة، سير العمل بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالمنيرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وتفقد المحافظ الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

كما تفقد المحافظ المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها.

وأكد الهجان خلال جولته أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة، إذ تُعد الحملة الميكانيكة هي الذراع اليمنى لرئيس المدينة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.